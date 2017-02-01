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Среда, 1 февраля 2017 г.  //  

Последняя новость – 21:38

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Силы АТО отбили несколько атак оккупантов
Силы АТО отбили несколько атак оккупантов
После массированных обстрелов из "Градов" и артиллерии по Авдеевке, боевики совершили несколько попыток атаковать ВСУ, но понесли многочисленные потери и отступили.
Российская сторона обещает прекратить обстрел Авдеевки
Российская сторона обещает прекратить обстрел Авдеевки
18:43
 
Над Украиной с корабля ЧФ РФ обстреляли самолет ВМС Ан-26
Над Украиной с корабля ЧФ РФ обстреляли самолет ВМС Ан-26
20:21
 
МВФ продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста
МВФ продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста
14:47
 
 Последнее обновление: 20:01  
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В Раде зарегистрировали законопроект об Антикоррупционном суде

"Зарегистрировали законопроект, проведение которого, я думаю, будет одним из самых трудных и важных задач этого года. Речь идет о Антикоррупционном суде", - рассказал председатель комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.
В Гааге с 6 по 9 марта состоятся открытые слушания по иску Украины против РФ

В Международном суде ООН в Гааге с 6 по 9 марта 2017 года состоятся открытые слушания по иску Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В Минске договорились обменяться списками пленных и призвали до 5 февраля к полной "тишине"

ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе призвала к полному прекращению огня, отведению всех вооружений к линии, обозначенной меморандумом от 19 сентября 2014 года, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Защитники Януковича начали ознакомление с материалами дела о госизмене

В случае установления фактов затягивания процесса ознакомления с материалами дела адвокатами беглого Виктора Януковича Военная прокуратура будет просить суд установить конкретные сроки для ознакомления. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
Нардеп Куприй опубликовал "секретный контракт" с Бальчуном

Народный депутат Виталий Куприй обнародовал копию контракта Министерства инфраструктуры Украины с главой "Украинской зализныци" Войцехом Бальчуном. Куприй сказал, что получил эту информацию из своих источников в правительстве.

21:38Перед переговорами в Минске оттуда выдворили украинского журналиста. Объяснили, что у них с Россией единое "союзное государство"
21:30Сарган: задержанный в Авдеевке корректировщик огня террористов оказался крымчанином, его везут в Киев
21:14Боевики возобновили обстрелы Авдеевки, город остаётся без света
20:43В Раде зарегистрировали законопроект об Антикоррупционном суде
20:19Обстрел россиянами украинского Ан-26 с "вышек Бойко" мог привести к катастрофе
20:06В Гааге с 6 по 9 марта состоятся открытые слушания по иску Украины против РФ
19:36Террористы бьют по Авдеевке из "Градов", пушек и танков. Силы АТО отбили несколько атак, двое военных погибли
18:41В Авдеевке начали ремонт ЛЭП
18:28В Минске договорились обменяться списками пленных и призвали до 5 февраля к полной "тишине"
18:17Лойко вызывают на допрос в Москву по подозрению в "пропаганде" "Правого сектора"
17:17Контрразведка СБУ захватила корректировщика террористов, наводившего артиллерию на Авдеевку
16:44Защитники Януковича начали ознакомление с материалами дела о госизмене
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Однопартийцы Фийона готовят "план Б": кандидата в президенты могут заменить - СМИ

Во французской правоцентристской партии "Республиканцы", вероятно, готовят "план Б" относительно замены кандидата в президенты Франсуа Фийона в случае предъявления ему обвинений по делу о "фиктивном трудоустройстве" и неправомерном получении зарплаты его женой.
Межсирийские переговоры в Женеве перенесли на конец февраля

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что предложил Совету Безопасности перенести начало межсирийских переговоров в Женеве с 8 по 20 февраля. Однако приглашения будут разосланы 8 февраля, сообщает Центр новостей ООН.
Пан Ги Мун решил не баллотироваться в президенты Южной Кореи

Заявление Пан Ги Муна прозвучала 1 февраля на пресс-конференции в парламенте после встречи с руководителями консервативных партий. "Я уйду из политики. Мне жаль, что разочаровал многих людей", - сказал он журналистам.

18:59Однопартийцы Фийона готовят "план Б": кандидата в президенты могут заменить - СМИ
17:50Лидеры Кипра призывали ООН к новым переговорам об объединении
14:55У WikiLeaks есть тысячи документов о кандидатах в президенты Франции Фийоне и Ле Пен
14:29Иран прекращает выдачу виз американцам. Роухани назвал Трампа "политическим новичком"
12:00Межсирийские переговоры в Женеве перенесли на конец февраля
11:02Пан Ги Мун решил не баллотироваться в президенты Южной Кореи
09:56Туск рассказал о последствиях распада ЕС
08:38Столица Мексики получила свою конституцию, которая разрешает марихуану и эвтаназию
08:14Нетаньяху одобрил строительство ещё трёх тысяч домов для поселенцев на Западном берегу Иордана
07:41Трамп выбрал кандидата для работы в Верховном суде США и назначил нового главу Пограничной службы
07:07В Чёрном море стартуют учения НАТО
19:01США согласны, что с Россией следует говорить с позиции силы, - Столтенберг
18:17Еврейское сообщество возмущено заявлением команды Трампа о Холокосте. Его писал бывший москвич
15:39Хакеры атаковали МИД Чехии
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МВФ продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста. Кабмин категорически против

Относительно подготовки проекта пенсионной реформы, то, по словам министра, МВФ обращает внимание на то, что у нас проблемы с Пенсионным фондом. "Здесь есть два возможных варианта: либо сокращать количество тех, кто получает, или увеличивать количество тех, кто платит", - сказал Рева.
Украина заняла первое место в Европе по поставкам орехов

Сегодня в Украине уже высажено более 5 тыс. га грецкого ореха, 600 га фундука. На 2017 год запланированы посадки еще 2,5 тыс. га орехоплодных культур. В 2016 году экспорт орехов составил 40 тыс. тонн, стоимость составляла 79,2 млн лолларов. Импорт составил 1,9 тыс. тонн, стоимость - 13,5 млн долларов.

19:23В отсутствие возмещения НДС в январе госбюджет-2017 был перевыполнен на 38,7%
14:22МВФ продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста. Кабмин категорически против
12:31Украина заняла первое место в Европе по поставкам орехов
11:16"Газпром" сократил прокачку газа по "Северному потоку" и его восточному отводу OPAL
08:54Венгрия предлагает свой скоростной поезд для нового маршрута между Будапештом и Мукачево
06:48Официальный курс валют и банковских металлов на 1 февраля
20:19Экс-главе правления "Имэксбанка" предъявлено подозрение в хищении, - Фонд гарантирования вкладов
18:37НАБУ выявило российские бизнес-структуры в коррупционной схеме ГПЗКУ
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ФФУ отклонила претензии Милевского к "Динамо" на сумму в 1,2 миллиона евро, - СМИ

Палата споров Федерации футбола Украины назвала неправомерными претензии нападающего Артема Милевского к своему бывшему клубу, "Динамо", на сумму в 1,2 млн евро. По информации журналистов, футболист имеет право обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Украинскому гроссмейстеру угрожают за критику Путина

Украинскому гроссмейстеру Юрию Аникееву, которого дисквалифицировали на три года за вышиванку и критику президента РФ Владимира Путина, приходят угрозы. Об этом заявил тренер украинца Анатолий Яценко. Юрий Аникеев получил "бронзу" чемпионата Европы по шашкам, который в октябре проходил в Эстонии.

20:30"Шахтёр" деклассировал "Ольяненсе" на португальском сборе
17:36ФФУ отклонила претензии Милевского к "Динамо" на сумму в 1,2 миллиона евро, - СМИ
13:40Украинскому гроссмейстеру угрожают за критику Путина
10:47Коммунистические ультрас испанского "Райо Вальекано" назвали Зозулю нацистом
09:05Бронзовый призёр снялся с чемпионата Украины по баскетболу
23:21Рейтинг ФИДЕ: сёстры Музычук на третьем и шестом местах
22:34Дисквалификацию украинской биатлонистки Абрамовой приостановлили
12:00Свитолина на Тайване разгромила россиянку Родину
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Джамала даст сольный концерт в Киеве перед финалом "Евровидения-2017"

"Мой сольный концерт состоится 12 мая во Дворце спорта. Я очень хочу, чтобы это было, конечно, не более громкое событие, чем "Евровидение", но тоже очень важное", - отметила победительница "Евровидения-2016" Джамала.
Шварценеггер и Дженнифер Лопес выступили против антимиграционного указа Трампа

"Честно говоря, ощущение, что прямо сейчас мы находимся в кошмаре!! В стране, основанной иммигрантами, слово "иммигрант" стало плохим !!!" - возмущенно написала в своем Instagram латиноамериканка Джей Ло. "Это безумие и заставляет нас выглядеть глупо...", - заявил "Терминатор".

16:02Джамала даст сольный концерт в Киеве перед финалом "Евровидения-2017"
11:47Шварценеггер и Дженнифер Лопес выступили против антимиграционного указа Трампа
23:06Педро Альмодовар возглавит жюри Каннского кинофестиваля
13:02Киеву передали символические ключи от "Евровидения-2017"
10:15Критики Чавеса запустили в Латинской Америке сериал "Эль Команданте" о его жизни
16:57У "Евровидения-2017" появились слоган и логотип
14:53В США вручили премии Гильдии киноактеров. Деятели Голливуда раскритиковали указ Трампа о запрете въезда мусульман
10:40Во Франковске открыли скульптуру Гомера Симпсона
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В Украине снова подорожали бензин и дизтопливо

Цена бензина всех марок на 50 коп/л выросла в сети "Азовнефтепродукт плюс". На 10-35 коп./л подорожало топливо в сетях "Фактор", "Катрал" и "Татнефть". Эти изменения привели к росту средних розничных цен.

07:45В Украине снова подорожали бензин и дизтопливо
11:29Аргумент года: оштрафованный за превышение скорости американец заявил, что его подставил олень
10:16Volkswagen занял первое место по продажам в мире
16:46Беларусь обещает к лету презентовать первый электромобиль
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InoPressa. Западу придется вспомнить про Украину

В Украине вновь пошли в ход тяжелые орудия, а жители Авдеевки остались без света, воды и тепла при -18. Порошенко выразил возмущение, как "у кого-то язык поворачивается говорить о снятии санкций". СМИ пытаются связать эскалацию боев с "разочарованием" Путина от разговора с Трампом, встречей Порошенко с Меркель, заседанием контактной группы в Минске.
InoPressa. Мир критикует Трампа - Россия "выразительно молчит"

Решение американского президента запретить въезд в США гражданам из семи в основном мусульманских стран вызвало возмущение правительств во всем мире, даже дипломаты Госдепа порицают запрет на въезд мусульман, и только Кремль заявил: "Это не наше дело". Несмотря на "потепление", США развертывают войска в Восточной Европе, пишут СМИ.

12:58InoPressa. Западу придется вспомнить про Украину
12:35Financial Times. Вспышка боевых действий вымораживает прифронтовой украинский город
11:191 февраля. Обзор прессы. Авдеевка в огне: подробности, причины и версии обострения на Донбассе
10:56The Washington Post. Трамп принес присягу, ракеты падают на Украину (редакционная статья)
14:18Süddeutsche Zeitung. Расчёт Киева
13:58Financial Times. На востоке Украины нарастают боевые действия
13:22InoPressa. Мир критикует Трампа - Россия "выразительно молчит"
11:4531 января. Обзор прессы. Провокация Кремля и гумкатастрофа: в авдеевской "промке" идут бои
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Среда, 1 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 21:38

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