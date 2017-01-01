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Воскресенье, 1 января 2017 г.  //  

Последняя новость – 16:00

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Силы АТО отбили две атаки под Попасной
Силы АТО отбили две атаки под Попасной
На Мариупольском направлении, по словам Мотузяника, обстановка неизменная: основные боевые действия ведутся на юге. В Талаковке и Широкино произошло три минометных обстрела
Геращенко допускает расширение "нормандского формата" в 2017
Геращенко допускает расширение "нормандского формата" в 2017
16:06
 
100 украинских туристов не могут вылететь из ОАЭ и Шри-Ланки
100 украинских туристов не могут вылететь из ОАЭ и Шри-Ланки
16:09
 
Как и где провести новогодние праздники в Киеве
Как и где провести новогодние праздники в Киеве
16:24
 
 Последнее обновление: 14:20  
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Бойцы с передовой поздравили украинцев с Новым годом

Украинские бойцы с передовой поздравили свои семьи и украинцев с Новым годом. Прежде всего, бойцы желают украинцам мирного неба и счастья, и обещают вернуться с победой. "Желаю всем счастья, здоровья и скорейшего окончания войны", - сказал один из военных.
Глава МИД Австрии планирует посетить Мариуполь

Глава МИД председальствующей с 1 января в ОБСЕ Австрии Себастьян Курц планирует 3-4 января посетить Мариупольскую агломерацию (на юге Донецкой области), чтобы составить представление о происходящем в регионе. Об этом сегодня информировали в австрийском внешнеполитическом ведомстве.
Минюст Украины принял решение о возвращении в страну осуждённого в РФ Выговского

Министерство юстиции Украины приняло решение о принятии осужденного российским судом Валентина Выговского в Украину для дальнейшего отбывания наказания на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, в Дарницкий райсуд Киева направлены документы с ходатайством о приведении приговора суда РФ в соответствии с украинским законодательством.
Гройсман: ускорение децентрализации является одним из приоритетов работы правительства в 2017 году

Ускорение процесса децентрализации власти, который предусматривает передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, является одним из приоритетов работы правительства в 2017 году.
Геращенко предлагает вести переговоры по освобождению украинских пленных с РФ, а не с боевиками

"Переговоры по освобождению украинских заложников должны продолжаться, и именно со страной-агрессором, а не с главарями боевиков", - отметила первый замглавы ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

15:57В Крыму продлили арест трём "диверсантам"
15:46Геращенко допускает расширение "нормандского формата" в 2017 году
15:33Бойцы с передовой поздравили украинцев с Новым годом
15:31Более 100 украинских туристов 3 сутки не могут вылететь в Украину из ОАЭ и Шри-Ланки
15:00Глава МИД Австрии планирует посетить Мариуполь
14:18Минюст Украины принял решение о возвращении в страну осуждённого в РФ Выговского
13:56Как и где провести новогодние праздники в Киеве
13:44Силы АТО отбили две атаки под Попасной
13:04Гройсман: ускорение децентрализации является одним из приоритетов работы правительства в 2017 году
12:16Геращенко предлагает вести переговоры по освобождению украинских пленных с РФ, а не с боевиками
12:15Суд взял под стражу без права внесения залога убийцу в Овидиополе
11:26В РФ хотят упростить получение гражданства для носителей русского языка
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Новая Зеландия одной из первых встретила 2017 год, на очереди - Австралия

Жители Новой Зеландии, островов Киритимати в Океании и Чатем в Тихом океане уже вступили в 2017 год. В столицу Новой Зеландии Окленд Новый год пришел в 13:00 по Киеву. Люди собрались у башни казино Sky city с которой запускали праздничный фейерверк.
МИД Греции официально подтвердило смерть своего посла в Бразилии: его убил любовник жены

Министерство иностранных дел Греции официально подтвердило смерть своего посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса. Полицейский Сержиу Морейра, задержанный бразильской полицией по подозрению в убийстве греческого посла, сознался в преступлении.
В Багдаде прогремели два взрыва: десятки погибших и раненых

В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва, не менее 28 человек, еще не менее 54 получили ранения. Сначала взорвалась бомба, установленная у обочины проезжей части, а затем террорист-смертник в гуще толпы привел в действие свое взрывное устройство.

14:57Новая Зеландия одной из первых встретила 2017 год, на очереди - Австралия
14:30МИД Греции официально подтвердило смерть своего посла в Бразилии: его убил любовник жены
11:52В Багдаде прогремели два взрыва: десятки погибших и раненых
10:12В электросетях США нашли российский код Grizzly Steppe
09:37Путинская экономика и сам Путин должны заплатить за действия России большую цену - сенатор Грэм
22:23Подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном убили в больнице – СМИ
17:56Лидер боснийских сербов Додик анонсировал референдум о будущем региона
14:20Из-за "координационной" секунды Новый год наступит позже обычного
13:16Путин, уповая на Трампа, решил не высылать американских дипломатов из РФ
12:00Дутерте отрёкся от признаний в сбрасывании людей с вертолёта: я бы все равно не стал рассказывать
11:18Турция может перейти к президентской форме правления
10:32Ким Чен Ын казнил уже 140 чиновников, посчитали в Южной Корее
09:40В Бразилии в сгоревшем автомобиле найдено тело пропавшего посла Греции
08:58МИД Литвы вручил ноту послу Беларуси из-за инцидента на стройке АЭС
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"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на 500 млн долларов под гарантию Всемирного банка

Государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банками на выделение госпредприятию кредитной линии в размере 500 млн долларов под гарантию Всемирного банка на закупку и закачку природного газа в осенне-зимний период.
"Нафтогаз" получит от МБРР 478 миллионов евро на закупку газа

НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

11:35"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на 500 млн долларов под гарантию Всемирного банка
20:34"Нафтогаз" получит от МБРР 478 миллионов евро на закупку газа
17:16Порошенко одобрил повышение акцизов на алкоголь и сигареты
16:36Фонд гарантирования приступил к ликвидации банка "Траст"
14:21ОПЗ временно остановил производство, его многолетний руководитель ушёл с должности
12:42Порошенко подписал законы по улучшению инвестклимата и мораторий на госнадзор в бизнесе
10:36СМИ: Тигипко купил у россиян гостиницу Radisson
09:23Amazon будет доставлять грузы на дирижаблях и дронах
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МОК анонсировал повторные проверки всех допинг-проб российских олимпийцев

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах анонсировал новые санкции против России. В своем новогоднем обращении накануне, 30 декабря, он рассказал о мерах, которые будут принимать по результатам доклада Ричарда Макларена о применении допинга в РФ.
Чемпион в гребле на каноэ Юрий Чебан стал главным тренером сборной Украины

Двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ Юрий Чебан переходит на тренерскую работу. Как сообщает Федерация каноэ Украины, Чебана назначили главным тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ.

12:57МОК анонсировал повторные проверки всех допинг-проб российских олимпийцев
22:55Чемпион в гребле на каноэ Юрий Чебан стал главным тренером сборной Украины
18:13Анна Музычук завоевала в Катаре уже второе "золото"
12:46Рыбка присоединился к Селезнёву в "Карабюкспоре"
10:44Кличко предупредил Джошуа: я старею, но становлюсь быстрее
08:32В Руанде после странного инцидента запретили использовать колдовство во время футбольных матчей
22:44"Горняк" Марлос стал лучшим футболистом чемпионата Украины в 2016 году
17:12Легкоатлетом года в Украине третий раз подряд стал призёр Олимпиады Бондаренко
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Гройсман: "Евровидение-2017" в Киеве будет проведено на самом высоком уровне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что международный песенный конкурс "Евровидение-2017" в Киеве будет проведен на самом высоком уровне. Сцену будет разрабатывать Флориан Ведер - дизайнер, который проектировал их в Дюссельдорфе, Баку и Вене.
Порошенко узаконил запрет на антиукраинские книги из РФ

Документ предусматривает введение разрешительного принципа для книг российского происхождения. Это не будет касаться русскоязычных книг, изданных в Украине (за исключением оккупированных территорий).

16:00Гройсман: "Евровидение-2017" в Киеве будет проведено на самом высоком уровне
19:46Порошенко узаконил запрет на антиукраинские книги из РФ
18:19После 25 лет переговоров с коллекционерами Польша выкупила картину "Дама с горностаем"
17:34Российский актёр Цапник пополнил "чёрный список" антиукраинских деятелей культуры Минобороны
13:32Российскому актёру, который сыграл роль донецкого боевика, запрещён въезд в Украину на 5 лет
08:01Подопечный Вакарчука из Нигерии представил дебютный клип
19:28За премию Рыльского будут бороться пятеро претендентов
17:40В Днипре завершили внутреннюю экспозицию Музея АТО
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В Одессе состоялся парад новогодних трамваев

В Одессе состоялся парад новогодних трамваев. Накануне вечером по центру города проехала колонна из пяти новых трамваев. Старт был от Центрального парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, финиш - на Старосенной площади (возле железнодорожного вокзала).

15:59В Одессе состоялся парад новогодних трамваев
09:44Mitsubishi для Нацполиции сделала скидку в 14%
10:28Автопарк Верховной Рады в ближайшие годы переведут на электромобили
10:37ЗАЗ запустил в производство новую модель
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InoPressa. Новые санкции США против России - "отравленный подарок" Трампу

Администрация Обамы объявила о масштабных мерах, принятых против России за её вмешательство в президентские выборы 2016 года, - высылке агентов российской разведки и новые санкции к государственным ведомствам и физическим лицам, подозреваемым во взломе компьютерных систем. Однако некоторые в США говорят, что новый президент, вступив в должность, может отменить санкции.
30 декабря. Обзор прессы. Главные политические итоги 2016 года

В последние дни года вспомним основные события 2016-го в Украине, повлиявшие на людей, страну и вождей. Это ожидание и разочарование, победы и поражения, назначения и увольнения и, конечно, имущество и деньги.

16:52Tagesanzeiger. Трамп, Киссинджер и возможная сделка с Россией
13:57The Wall Street Journal. Виктор Пинчук: Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией
13:12InoPressa. Новые санкции США против России - "отравленный подарок" Трампу
11:5130 декабря. Обзор прессы. Главные политические итоги 2016 года
14:52Süddeutsche Zeitung. Гуд-бай, Ленин!
12:36InoPressa. Туманный пакт Путина-Эрдогана по Сирии
11:5229 декабря. Обзор прессы. Экономические итоги 2016 года и прогнозы на 2017 год
13:22InoPressa. Главный скандал года - допинговый "сговор" в России
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Воскресенье, 1 января 2017 г.  

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