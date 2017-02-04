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Суббота, 4 февраля 2017 г.  //  

Последняя новость – 23:18

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На мариупольском направлении &#8211; обострение масштаба 2014-го
На мариупольском направлении – обострение масштаба 2014-го
Оккупанты поливают из "Градов" Старогнатовку. В Гранитном, Чермалыке и Гнутово - мощные обстрелы.
В Авдеевке обстрелами разрушено 28 домов
В Авдеевке обстрелами разрушено 28 домов
17:12
 
Беларусь может отказаться от российской нефти
Беларусь может отказаться от российской нефти
14:35
 
Сборная завоевала первое "золото" на Универсиаде
Сборная завоевала первое "золото" на Универсиаде
14:02
 
 Последнее обновление: 19:05  
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Следствие раскрыло схему финансирования и организации объявленным в розыск Глазьевым беспорядков в Одессе

Следствие установило, что советник президента РФ Сергей Глазьев мог финансировать сепаратистов в Одессе и других регионах Украины через ассоциацию "Поставщики таможенного союза". Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.
СБУ обнародовала переговоры верхушки "ДНРовцев" об обстрелах украинских территорий из жилых кварталов Донецка

СБУ перехватила телефонные разговоры бывшего "председателя народного совета "ДНР" Андрея Пургина и "депутата народного совета "ДНР" Татьяны Дворядкиной, которые подтверждают, что обстрелы боевиками украинских территорий велись из жилых кварталов оккупированного Донецка.
Мэр Луцка Романюк умер

Луцкий городской глава Николай Романюк умер. Это сообщили в луцкой городской больнице. Причину смерти там не раскрывают, так как диагноз – это конфиденциальная информация. В пресс-службе Луцкого горсовета отказались комментировать информацию местных изданий о смерти руководителя города.
Жебривский достиг компромисса с активистами блокады ОРДЛО

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский встретился с активистами блокады оккупированных территорий близь Бахмута. По его словам, стороны договорились о совместном контроле за пропуском продуктов на оккупированную территорию. Также договорились пропускать составы для карьеров.
В Крыму "суд" продлил арест украинскому активисту Балуху до 4 марта

"Сегодня, 3 февраля 2017 года, судья "Раздольненского районного суда" Александр Абеляшев продлил украинскому активисту Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей еще на месяц, до 4 марта", - сообщает "Крымская правозащитная группа".

23:09Львовские судьи отпустили главного подозреваемого в покушении на предпринимателя Копытко. Луценко им обещает увольнение
22:40СБУ задержала матёрого боевика "Седьмого"
22:32Порошенко выразил соболезнования близким мэра Луцка Романюка в связи с его смертью
22:29Порошенко и Эрдоган обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления украинско-турецких дипотношений
21:49Порошенко уволил пятерых глав райгосадминистраций, включая чиновника, с которым поссорился в Одессе
21:25Следствие раскрыло схему финансирования и организации объявленным в розыск Глазьевым беспорядков в Одессе
20:29Взрыв в оккупированном Донецке оказался детонацией грузовика с боеприпасами ОРДО. В Кремле надеются, что их "хватит"
20:01В Днипре прооперировали раненного в Авдеевке британского фотографа, медики надеются на восстановление зрения
19:49Во время эвакуации раненых на Светлодарской дуге погибла 45-летняя женщина-фельдшер. Россияне прицельно стреляли из ПТУРа по машине медиков
19:30СБУ обнародовала переговоры верхушки "ДНРовцев" об обстрелах украинских территорий из жилых кварталов Донецка
19:03Оккупанты бьют из танков и пушек на всех направлениях. За день – 66 обстрелов. Погибли двое военных
18:46Эстония призвала ужесточить санкции против РФ в случае продолжения эскалации на украинском Донбассе
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Суд приостановил действие антимиграционного указа Трампа, из-за которого США аннулировали уже более 100 тысяч виз

В Детройте судья Восточного округа штата Мичиган временно приостановила действие антимиграционного указа президента США Дональда Трампа. Запрещается "отказывать во въезде в США тем, кто легально живет в стране на постоянной основе, а также тем, кто имеет действующую иммиграционную визу".
Вашингтон ввёл дополнительные санкции против Ирана

Американские власти ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана. Об этом в пятницу 3 февраля сообщается на официальном сайте Минфина США. В санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний.
Рядом с парижским Лувром патрульный пять раз выстрелил в мужчину, бросившегося на него с ножом с криком "Аллаху акбар"

В Париже военный, патрулировавший подземный торговый центр Carrousel du Louvre рядом с Лувром, пять раз выстрелил в мужчину, напавшего на него с ножом, сообщает AP. Reuters, ссылаясь на источник в полиции, передает, что мужчина с чемоданом пытался пройти в один из магазинов для туристов.

23:18Суд приостановил действие антимиграционного указа Трампа, из-за которого США аннулировали уже более 100 тысяч виз
22:22Сегодня возле Земли пролетит астероид BS32 размером с жилой дом
22:01В аэропорту Вашингтона задержали норвежского экс-премьера. Он говорит, что репутация США от этого не выиграет
20:14Пентагон подтвердил развертывание ПРО THAAD в Южной Корее
17:49Вашингтон ввёл дополнительные санкции против Ирана
13:44Рядом с парижским Лувром патрульный пять раз выстрелил в мужчину, бросившегося на него с ножом с криком "Аллаху акбар"
13:01Министр обороны Великобритании обвинил РФ во лжи и кибератаках
11:59Лукашенко о внешней политике: идём туда, где открыты двери
10:55Президент Эстонии стала жертвой интернет-мошенников
10:16Шеф Пентагона пообещал КНДР сокрушительный удар в ответ на применение ядерного оружия
09:18Опрос: Шульц опережает Меркель по популярности среди населения
08:30Американский ракетный эсминец вошёл в Чёрное море
07:47Трамп опроверг смягчение санкций против ФСБ
07:18В Румынии продолжаются протесты: на улицы вышли 140 тысяч человек
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Глава "Укрпошты" оценил свои реформы на "три с плюсом"

"У нас по факту комп'ютеризировано всего 21% офисов с 11,5 тыс. Из этих компьютеризированных отделений 1.600 компьютеров — старше 15 лет. Средний возраст автопарка — 14 лет. Треть из этих машин не проехала ни одного километра, но на них списывался бензин, и мы это прекратили", - отметил он.
По "схеме Курченко" одесские таможенники украли нефти на 1,2 миллиарда

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой разоблачили механизм контрабанды нефтепродуктов, организованный таможенниками. Об этом говорится в сообщении СБУ. Правоохранители установили, что механизм действовал в течение 2012-2014 годов по так называемой "схеме Курченко".

21:05"Лукойл" продаёт часть "Карпатнефтехима" Коломойскому и Иванчуку
16:59НБУ: массовое закрытие ФЛПов приведёт к уменьшению формальной занятости
13:43Беларусь подала в суд из-за сокращения Россией поставок нефти и требует возбудить дело против главы Россельхознадзора
12:45Глава "Укрпошты" оценил свои реформы на "три с плюсом"
11:36По "схеме Курченко" одесские таможенники украли нефти на 1,2 миллиарда
10:17Госдолг Украины за год вырос на 8%
07:27Укрзализныця запустила Android-приложение для покупки электронных билетов
06:49Официальный курс валют и банковских металлов на 3 февраля
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Испанский "Райо Вальекано" предложил Зозуле вернуться в клуб

Испанский "Райо Вальекано" предложил украинскому нападающему Роману Зозуле вернуться в клуб. Руководство мадридской команды гарантирует футболисту при этом полную безопасность. Отмечается, что свой ответ Зозуля должен дать не позже понедельника.
"Кременчук" вернул себе лидерство в Украинской хоккейной лиге

В Броварах (Киевская обл.) завершился матч 34-го тура Украинской хоккейной лиги, а котором "Дженералз" принимал "Кременчук" и проиграл со счетом 0:2, сообщает официальный сайт лиги. Судьба матча решилась в первом периоде.

22:54За Финал футбольной ЛЧ-2019 соревнуются Баку и Мадрид
22:13"Шахтёр" в Португалии разгромил "Ольборг" на турнире Atlantic Cup
14:55Свитолина вышла в полуфинал турнира в Тайбэе
13:08На Универсиаде-2017 биатлонистка Белкина принесла Украине первое "золото"
10:52Испанский "Райо Вальекано" предложил Зозуле вернуться в клуб
09:02"Кременчук" вернул себе лидерство в Украинской хоккейной лиге
22:34Бывший тренер сборной, "Динамо" и "Днепра" Павлов завершил карьеру
21:53Игроки испанского "Бетиса" выступили в поддержку украинского футболиста: "Мы все – Зозуля!"
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Госкомтелерадио назвало лауреатов премии имени Леси Украинки

Путем тайного голосования лауреатами премии имени Леси Украинки стала писательница Анна Чубач, художник-график Арсен Джаникьян за художественное оформление 5 сказочных повестей о Мэри Поппинс английской писательницы Памелы Трэверс.
Группа Nikita представила новый черно-белый клип

Из одежды на Даше – лишь полупрозрачная ночнушке, из-под которой проглядывают аппетитные формы звезды. Иногда Астафьева предстает в черном плаще, в котором соблазнительно ест яблоко. На съемочной площадке Даше также составила компанию змея.

20:32Госкомтелерадио назвало лауреатов премии имени Леси Украинки
08:58Группа Nikita представила новый черно-белый клип
17:58В Киеве ко дню рождения Сущенко покажут фильм "Узники Кремля"
12:26Организаторы "Евровидения-2017" рассказали, кто им посоветовал авторов логотипа
07:23Жадан открывает "Школу молодого писателя"
16:02Джамала даст сольный концерт в Киеве перед финалом "Евровидения-2017"
11:47Шварценеггер и Дженнифер Лопес выступили против антимиграционного указа Трампа
23:06Педро Альмодовар возглавит жюри Каннского кинофестиваля
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Рынок нелегального бензина сократился втрое

"Рынок поставок бензина очень диверсифицирован, мы видим 7-8 стабильных направлений. Самым крупным, безусловно, является Беларусь, на нее приходится около 80% импорта. Вторыми по значимости являются Литва, Польша, страны Средиземноморского региона", - сказал эксперт.

08:23Рынок нелегального бензина сократился втрое
11:57Благодаря Трампу приложение Lyft впервые обошло Uber по скачиваниям в США
23:08Tesla Motors меняет название
07:45В Украине снова подорожали бензин и дизтопливо
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Inopressa. Если Трамп сдаст Украину Путину, вся надежда на Германию

Если президент США Трамп всё же пойдет на "невыгодную сделку" с Путиным и отменит антироссийские санкции, закрыв глаза на судьбу Украины, то ЕС во главе с Меркель должен взять на себя задачу по защите украинских интересов, пишут американские и британские СМИ. Пресса отмечает, что Минские соглашения "дискредитированы" и нуждаются в перезапуске.
3 февраля. Обзор прессы. Быть или не быть Украине в НАТО

Вопрос о вступлении Украины в ряды Североатлантического Альянса снова вернулся в повестку дня. В интервью одной из немецких газет Петр Порошенко заявил, что готов провести референдум о присоединении Украины к НАТО. Это не первое подобное заявление президента за последние два с половиной года.

16:05Inopressa. Если Трамп сдаст Украину Путину, вся надежда на Германию
13:50Foreign Policy. Александр Мотыль: Киев должен отказаться от Донбасса
13:30InoPressa. "Неуместный" сигнал России по санкциям
12:003 февраля. Обзор прессы. Быть или не быть Украине в НАТО
13:08InoPressa. Обострение в Украине: что скажет новая администрация США?
12:05Foreign Policy. Путин немедленно устроил Трампу "испытание" путем атак в Украине
11:362 февраля. Обзор прессы. Минимальные зарплаты и пенсии: почему же так мало?
10:23Bild. Русские рассылают sms-сообщения с угрозами украинским военным
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Суббота, 4 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 23:18

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