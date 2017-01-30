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Понедельник, 30 января 2017 г.  //  

Последняя новость – 20:44

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Атаку оккупантов на Авдеевскую промзону отбили
Атаку оккупантов на Авдеевскую промзону отбили
Противник продолжает обстрел наших позиций из артиллерии и минометов, но не переходит к штурмовым действиям. Четверо бойцов погибли
Порошенко призвал вспомнить о погибших героях Крут
Порошенко призвал вспомнить о погибших героях Крут
20:39
Нобелевские лауреаты требуют отменить указ Трампа
Нобелевские лауреаты требуют отменить указ Трампа
20:32
 
В Киеве перезахоронили Александра Олеся
В Киеве перезахоронили Александра Олеся
20:30
 Последнее обновление: 22:38  
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Полторак обещает увеличить финансирование военных госпиталей

МОУ заключило контракт на закупку 60 единиц автомобильной техники медицинского назначения, которые были протестированы и прошли проверку в районе проведения АТО.
Боевики снова атаковали Авдеевку, погибли четверо бойцов АТО, еще 5 – ранены

Боевики продолжили обстреливать Авдеевку из минометов и попытались атаковать. Силы АТО отбили наступление, но понесли потери.
Киевом и другими городами Украины прошли факельные шествия в память Героев Крут

В Киеве проходит факельное шествие. Участники шествия зажгли факелы и под лозунгами "Слава Україні - Героям слава" двигаются по улице Ивана Мазепы, чтобы почтить память погибших Героев Крут. В колонне идет около тысячи активистов.
Адвокатам Януковича дадут неделю на ознакомление с делом, экс-президент готов приехать на суд

Прокуратура завтра, 30 января, сообщит защите экс-президента Виктора Януковича о завершении расследования по делу о госизмене. Об этом сообщил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.
Вражеский обстрел оставил без света Авдеевку, ранены двое мирных жителей

В результате обстрела боевиков, который произошел сегодня, 29 января, возле Авдеевки, пострадали двое жителей. Ранения получили 40-летний мужчина и 58-летняя женщина.

20:44Полторак обещает увеличить финансирование военных госпиталей
19:46Боевики снова атаковали Авдеевку, погибли четверо бойцов АТО, еще 5 – ранены
19:43Киевом и другими городами Украины прошли факельные шествия в память Героев Крут
18:55Адвокатам Януковича дадут неделю на ознакомление с делом, экс-президент готов приехать на суд
15:59Вражеский обстрел оставил без света Авдеевку, ранены двое мирных жителей
13:38На Аскольдовой могиле почтили память Героев Крут
13:32Атаку оккупантов на Авдеевскую промзону отбили, - Мотузянык
12:37Боевики из тяжелого оружия обстреляли оккупированную Брянку - ГУР
12:03Под Авдеевкой - ожесточенный бой, оккупанты пошли на штурм, с нашей стороны есть потери
11:03На Одесчине проходят учения ВМС ВСУ
10:07Оккупанты провели 55 обстрелов, ранен украинский воин. По Широкино стреляли БТРы
09:50Порошенко призвал вспомнить о погибших героях Крут
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В Йемене в боях за сутки погибли более 100 человек

В Йемене в результате столкновений между правительственными войсками и повстанцами-хуситами за последние сутки погибло более 100 человек. Тела 90 повстанцев были доставлены в больницу города Ходейда на побережье Красного моря. Тела 19 военных были перевезены в больницу города Аден.
Минфин ФРГ признал ошибки в миграционной политике

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле признал, что Германия допустила ряд ошибок в миграционной политике, что повлекло въезд в страну более двух миллионов мигрантов за последние два года. "Мы, политики, тоже делаем ошибки", - отметил он.
В Великобритании запретили называть беременных пациентов "матерями" - СМИ

Данное распоряжение было опубликовано спустя неделю после того, как 20-летний Хейден Кросс, уже поменявший в документах пол на "мужской", отложил операцию по изменению пола, чтобы родить ребенка. Это первый случай в Великобритании, когда женщина забеременела в процессе изменения пола.

20:23Десятки людей не смогли вылететь из Стамбула в США
17:55В Йемене в боях за сутки погибли более 100 человек
17:13Нобелевские лауреаты требуют отменить указ Трампа о запрете въезда мусульман в США
15:31Минфин ФРГ признал ошибки в миграционной политике
12:42В Великобритании запретили называть беременных пациентов "матерями" - СМИ
10:54Пресс-служба Кремля: Трамп и Путин обсудили основные аспекты "кризиса в Украине", тему санкций обошли
10:24Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post за "неправильную позицию"
20:53Трамп провёл телефонные переговоры с Меркель и Путиным
20:33На Мадагаскаре в ДТП попал свадебный кортеж, погибли 45 человек
19:31Дания первой в мире назначит "цифрового" посла
16:33В Мексике объявили бойкот американским товарам
15:55МИД Германии и Франции заявили, что снятие санкций с РФ зависит от прогресса в минских переговорах
14:59В Калифорнии собирают подписи за выход из состава США
12:05Россию заподозрили в попытке влияния на Нобелевский комитет
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Торговые договорённости с США после Brexit останутся неизменными – Мэй

США пообещали сохранять действующие торговые соглашения с Великобританией после выхода страны из Евросоюза, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Оба лидера согласились начать переговоры о новом торговом соглашении до того, как Британия покинет ЕС.
Финполиция заберет все функции по экономическим преступлениям - Данилюк

Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства. Об этом рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк. "Все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе", - сказал он.

11:22Торговые договорённости с США после Brexit останутся неизменными – Мэй
15:16Финполиция заберет все функции по экономическим преступлениям - Данилюк
23:02В Украине может появиться арабский банк. В НБУ и Кабмине не против
20:21У Кличко предлагают киевлянам 5-летнюю рассрочку на коммуналку
20:19Порошенко выступил за увеличение экспорта оружия украинского производства
14:19Розенко о ситуации с ФОПами: такого хаоса нет нигде в мире
12:48В 2016 году иностранные инвесторы вывели из Украины 700 миллионов долларов
10:23"Фортуна-банк" признали неплатёжеспособным
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Юлия Джима завоевала серебряную медаль Чемпионата Европы по биатлону

В польском Душники-Здруй завершилась женская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону, где украинка Юлия Джима завоевала серебряную медаль. Джима финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.
Серена Уильямс выиграла одиночный турнир Australian Open

В Мельбурне завершился финальный матч женского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии, в котором американка Серена Уильямс обыграла сестру Винус Уильямс, сообщает официальный сайт соревнований. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

17:13Юлия Джима завоевала серебряную медаль Чемпионата Европы по биатлону
14:26Серена Уильямс выиграла одиночный турнир Australian Open
09:3814-летняя украинка Марта Костюк выиграла Australian Open
21:06Украинка Джима завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону
12:25Юниорский Australian Open: украинка Костюк обыграла россиянку и вышла в финал. Свитолина проиграла в полуфинале микста
10:47Кварцяный заставляет игроков чистить поля от снега: это закаляет характер
09:06Шахов забитым мячом помог ПАОКу выйти в четвертьфинал Кубка Греции
08:49Южненский "Химик" сыграет с сербками в 1/8 финала Кубка по волейболу
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Иранский режиссер не попадет на "Оскар" из-за указа Трампа

Иранский режиссер Асгар Фархади, номинированный в этом году на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм", не сможет приехать на церемонию вручения из-за "антииммигрантского" указа Дональда Трампа. Фильм Асгара Фархади 2016 года "Коммивояжер".
Во Владимирском соборе прошла панихида по поэту и писателю Александру Олесю

В Свято-Владимирском кафедральном соборе прошла панихида по поэту Александру Олесю и его жене Вере. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, его жена, народные депутаты. В час дня супругов перезахоронят на Лукьяновском кладбище.

20:03В Киеве создали реконструкцию битвы войск УНР за завод "Арсенал"
17:53Иранский режиссер не попадет на "Оскар" из-за указа Трампа
14:25Во Владимирском соборе прошла панихида по поэту и писателю Александру Олесю
20:25Ванесса Паради прилетела в Днепр для съемок в фильме о войне на Донбассе
18:33В Минске скончался солист ВИА "Верасы" Александр Тиханович
12:15Умер британский актёр Джон Херт
17:32Rockin'1000: 1200 музыкантов сыграли песню Nirvana Smells Like Teen Spirit
07:56Потап и Настя показали клип с кровью и плётками
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Беларусь обещает к лету презентовать первый электромобиль

Белорусский электромобиль дебютируют к лету 2017-го года. Над созданием модели работает Объединенный институт машиностроения НАН. Электрокар получит начинку отечественного производства, при этом "построят его на основе автомобиля БелДжи".

16:46Беларусь обещает к лету презентовать первый электромобиль
13:19На дорогах 10 регионов - критическая ситуация с аварийностью
10:12Всемирный бум электрокаров начнётся через три года. Лидерство за Китаем, - немецкие эксперты
23:00Жюри конкурса "Автомобиль года-2017" определило шорт-лист кандидатов
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InoPressa. Ситуация в Сирии может серьезно измениться

Когда в Астане продолжалась конференция по Сирии, инициированная РФ, боевики "Джебхат Фатх аш-Шам" атаковали КПП, базы и склады оружия под контролем "Сирийской свободной армии". За это радикальных джихадистов назвали предателями ислама. Эксперты считают, что за этими событиями стоит Кремль, который стремится столкнуть лбами разные группы сирийской оппозиции.
27 января. Обзор прессы. Как Львов решает "мусорный" вопрос

Львов, который называют культурной столицей Украины, в 2016 году всё чаще стал ассоциироваться с мусором. Проблема хранения отходов существует тут давно, но обострилась она в мае прошлого года из-за возгорания на свалке и трагической гибели спасателей под завалами.

13:56InoPressa. Ситуация в Сирии может серьезно измениться
11:4427 января. Обзор прессы. Как Львов решает "мусорный" вопрос
13:54InoPressa. Лучше бы Трамп забыл предвыборные обещания?
12:1526 января. Обзор прессы. ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
12:10Der Spiegel. Европейский суд отклонил иск российского оборонного концерна
15:30Foreign Policy. "Войны за историю" между Украиной и Польшей - подарок Путину
14:12InoPressa. Европа учится на историях с "русскими хакерами"
12:0125 января. Обзор прессы. "Лагідна українізація": какие трудности ожидают закон о защите украинского языка
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Понедельник, 30 января 2017 г.  

Последняя новость – 20:44

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