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Воскресенье, 22 января 2017 г.  //  

Последняя новость – 21:01

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Вражеские провокации распределились равномерно по всему фронту
Вражеские провокации распределились равномерно по всему фронту
На Донецком направлении боевые действия накануне велись во второй половине дня, в Зайцево и Авдеевке. В Зайцево противник непрерывно вел огонь больше часа
СБУ в Киеве предупредила покушение на жизнь нардепа
СБУ в Киеве предупредила покушение на жизнь нардепа
19:14
В США стартовала масштабная кампания за импичмент Трампа
В США стартовала масштабная кампания за импичмент Трампа
22:17
В Украине и мире проходят акции против агрессии РФ "Стоп Путин!"
В Украине и мире проходят акции против агрессии РФ "Стоп Путин!"
21:59
 Последнее обновление: 21:18  
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Порошенко в Давосе говорил об освобождении заложников - Геращенко

Президент Петр Порошенко поднимал вопрос освобождения заложников как приоритетный на встречах в Давосе. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко. По ее словам, нет такой международной встречи, где бы президент не поднимал вопрос заложников - и тех, кто в РФ, и тех, кто на оккупированных территориях.
Боевики за день стреляли 21 раз, больше всего - в направлении Мариуполя

В субботу, 21 января, в зоне проведения АТО со стороны боевиков ОРДЛО зафиксирован 21 обстрел. Такие данные обнародовали в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 21 января. Большинство обстрелов боевики сосредоточили на Мариупольском направлении: используя минометы, обстреливали Водяное.
Житомирские школьники отравились в столовой: 13 детей госпитализировали

В Житомире с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 13 школьников из разных классов Житомирской городской гуманитарной гимназии №23. В частности, 10 детей получают медицинскую помощь в детской городской больнице, трое - в облбольнице.
Муженко: Украина приветствует намерение СММ ОБСЕ работать в ночное время

Украинская сторона приветствует намерение СММ ОБСЕ в Украине предоставить своим наблюдателям дополнительные технические возможности для организации круглосуточного наблюдения с начала 2017 года. Об этом во время встречи с председателем СММ ОБСЕ в Украине Ертурулем Апаканом заявил Виктор Муженко.
На оккупированном Донбассе готовы к "выборам" по команде Москвы - Тымчук

Донецкие боевики продолжают подготовку к так называемым "выборам". Об этом сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Он рассказал, что главарям боевиков сроки их проведения не известны – дано распоряжение быть в готовности.

21:01В Мариуполе двое военных попали в ДТП, один погиб, второй - в тяжёлом состоянии
20:48Во Львовской области горела церковь XIX века
20:32В Украине и мире проходят акции против российской агрессии "Стоп Путин! Стоп война!"
20:04Порошенко в Давосе говорил об освобождении заложников - Геращенко
19:05Боевики за день стреляли 21 раз, больше всего - в направлении Мариуполя
19:04Житомирские школьники отравились в столовой: 13 детей госпитализировали
16:30Муженко: Украина приветствует намерение СММ ОБСЕ работать в ночное время
16:27На оккупированном Донбассе готовы к "выборам" по команде Москвы - Тымчук
15:34Украинские бронетранспортёры успешно протестировали в Индонезии
15:33Два года назад "киборги" заставили агрессора отказаться от наступления - Генштаб
14:42СБУ в Киеве предупредила покушение на жизнь нардепа, к покушению причастны спецслужбы РФ
14:05Вражеские провокации распределились равномерно по всему фронту
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В Бухаресте от пожара в ночном клубе пострадал 41 человек. Граждан Украины нет среди них

По меньшей мере 41 человек пострадал от сильного пожара в ночном клубе Bamboo в Бухаресте. Пожар в клубе произошел рано утром в субботу. Огонь охватил все здание и хотя на место происшествия прибыли более 20 пожарных бригад, пожарным удалось потушить пламя только после 8 утра.
Парламент Турции наделил Эрдогана неограниченными полномочиями

Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления и продлевающих срок, в течение которого президент Реджеп Эрдоган может возвращаться к власти, до 2029 года.
Президент Гамбии через полтора месяца после выборов смирился с отставкой

Действующий президент Гамбии Яйя Джамме, проигравший на выборах 1 декабря своему оппоненту, лидеру оппозиции Адаме Бэрроу, спустя почти два месяца согласился покинуть свой пост. Ранее глава государства отказался признать результаты выборов.

20:52В результате схода лавины на отель в Италии число погибших возросло до 5 человек
19:40В США стартовала масштабная кампания за импичмент Трампа. В мире проходят женские марши против него
18:28В Бухаресте от пожара в ночном клубе пострадал 41 человек. Граждан Украины нет среди них
17:37Парламент Турции наделил Эрдогана неограниченными полномочиями
13:46Президент Гамбии через полтора месяца после выборов смирился с отставкой
13:16В Южной Корее арестовали министра культуры за "черный список" критически настроенных против президента
11:05В Италии в ДТП погибли 16 пассажиров венгерского автобуса
10:35Команда Трампа обнародовала свою программу на ближайшие четыре года
22:27В Стамбуле обстреляли из гранатомёта здание Управления безопасности - СМИ
22:05Оппоненты Трампа устроили массовые протесты во время торжеств в Вашингтоне: "Это только начало"
19:22Трамп принял присягу и стал президентом США. Заявил, что возвращает власть народу
17:41Россия арендовала в сирийском Тартусе военно-морскую базу на 49 лет
17:09В США началась инаугурация нового президента Дональда Трампа
16:31Из Гамбии в Сенегал выехали около 45 тысяч человек - ООН
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Билоус: стоимость госсобственности Украины, подлежащей приватизации, завышают

Стоимость государственной собственности Украины, подлежащей приватизации, сильно завышается, а уровень ее привлекательности для инвесторов сильно переоценивается. Об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.
Киевская ОГА требует от перевозчиков обосновать подорожание проезда в маршрутках

Киевская облгосаадминистрация требует от пассажирских автоперевозчиков Киевской области предоставить обоснование подорожания проезда. Об этом заявил председатель КОГА Александр Горган, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

20:40Билоус: стоимость госсобственности Украины, подлежащей приватизации, завышают
11:41Киевская ОГА требует от перевозчиков обосновать подорожание проезда в маршрутках
10:57АТО – не причина не платить пенсии, считает Лутковская
23:07Минобразования ждёт от Всемирного банка 0,3 млн долларов
23:01В правительстве рассказали, сколько украинских предприятий имеют право поставлять продукцию в ЕС
22:46Лукашенко приказал искать альтернативу российской нефти
21:47Белый дом опубликовал первое распоряжение Трампа – о выходе США из Транстихоокеанского партнёрства
21:22Бальчун пожаловался на саботаж реформы Укрзализныци
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В эстафете Кубка мира украинская сборная по биатлону пришла четвёртой

Мужская эстафетная комада Украины финишировала в субботу, 21 января, четвертой на 6-м этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Победили биатлонисты Германии, которые преодолели дистанцию 4х7,5 км за 1 час 13 минут 57,2 секунды и использовали 7 дополнительных патронов.
В бою Кличко - Джошуа будет оспорен титул "суперчемпиона" WBA

Президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса заявил о том, что в бою Кличко - Джошуа будет оспорен титул "суперчемпиона" WBA. По его словам, звание "регулярного" чемпиона WBA оспорят Фрес Окендо и Шеннон Бриггс.

18:36В эстафете Кубка мира украинская сборная по биатлону пришла четвёртой
14:45В бою Кличко - Джошуа будет оспорен титул "суперчемпиона" WBA
22:51Япония предоставила Украине грант в 74 тысячи долларов на гимнастику
19:16Украинец Семенов завоевал "бронзу" в гонке на 20 км Кубка мира в Антхольце
14:23"Финикс" украинца Лэня проиграл с крупным счётом "Кливленду" в матче НБА
12:41"Зирка" подписала бразильского хавбека
09:06Свитолина проиграла россиянке в третьем круге Australian Open
08:35Экс-нападающий сборной Воронин возглавил команду седьмой немецкой лиги
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Дни украинского кино в Брюсселе стартовали показом фильма "Земля"

В Брюсселе в культурном центре Bozar проходят Дни украинского кино. Трехдневный фестиваль начался вечером 20 января показом знаменитого украинского фильма "Земля" Александра Довженко. Немой восстановленный фильм с украинскими и английскими субтитрами.
В Украине создадут межведомственную рабгруппу по возврату культурных ценностей

На базе Минкультуры будет сформирована межведомственная рабочая группа по вопросам розыска культурных ценностей в Украине и за ее пределами, возвращения культурных ценностей в страну и оперативного обмена информацией о культурных ценностях, объявленных в национальный и международный розыск.

17:05Дни украинского кино в Брюсселе стартовали показом фильма "Земля"
22:40В Украине создадут межведомственную рабгруппу по возврату культурных ценностей
16:05На международном фестивале Independent Film Awards украинская лента получила "платину"
11:24В Минкульте рассказали, зачем нужен Экспертный совет по защите морали
08:57Каменскую радиостанцию оштрафовали за песню со словами "Русские идут, ховайтесь"
08:20Gorillaz выпустили первый клип за шесть лет
21:57Аmazon купил права на украинскую комедию #Selfieparty
17:37В Сети растёт популярность песни военных РФ против войны с Украиной
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В День Соборности в Киеве перекроют улицы и изменят движение транспорта

22 января по случаю Дня Соборности Украины на некоторых улицах в центре Киева будет перекрыто движение транспорта. Отметим, в воскресенье президент Петр Порошенко примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Соборности Украины.

19:46В День Соборности в Киеве перекроют улицы и изменят движение транспорта
07:57В Украине количество электрокаров за год увеличилось в 5 раз
12:00Британский парламентарий обвинил велосипедистов в загрязнении атмосферы
10:53Автомобильные гиганты в ожидании Трампа ринулись строить заводы на территории США
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20 января. Обзор прессы. Трамп пришёл. Надолго ли?

Сегодня президент США Барак Обама уходит в историю, а Дональд Трамп приступает к управлению - в Вашингтоне состоится инаугурация 45-го президента Штатов. Одновременно приходит время анализа деятельности первого темнокожего президента США, который прожил в Белом доме с 2009 года.
19 января. Обзор прессы. Украинцы празднуют Крещение

Сегодня христиане восточного обряда, православные и греко-католики, отмечают большой христианский праздник - Крещение Господне. Считается, что именно 19 января Иисус Христос был крещен в реке Иордан. Люди верят, что в этот день вода обладает целебными свойствами, и многие для достижения максимального лечебного эффекта омываются в ледяной проруби.

14:03Newsweek. Искусство сделки: как Трампу следует обращаться с Россией и Украиной
13:31InoPressa. В ожидании присяги Трампа: "худший кабмин", мятеж в команде и соратники под следствием
11:4220 января. Обзор прессы. Трамп пришёл. Надолго ли?
17:27La Croix. Ветераны Донбасса по-прежнему мечтают о Великой России
15:52The Wall Street Journal. Президент Украины уверен, что связи его страны с США сохранятся
13:33InoPressa. ЕС боится кибератак Москвы, но думает над новыми отношениями
11:2819 января. Обзор прессы. Украинцы празднуют Крещение
14:55Le Monde. Украина подает иск против России и обвиняет ее в "поддержке терроризма" (редакционная статья)
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Воскресенье, 22 января 2017 г.  

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