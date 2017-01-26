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Четверг, 26 января 2017 г.  //  

Последняя новость – 13:18

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В зоне АТО &#8211; 48 обстрелов
В зоне АТО – 48 обстрелов
Из реактивных систем Град-"П" террористы обстреляли Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия "поливали" Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино и Новозвановку.
Генпрокуратура усиливает борьбу со взяточниками
Генпрокуратура усиливает борьбу со взяточниками
10:32
 
Оппозиция Сирии отвергла российский вариант конституции
Оппозиция Сирии отвергла российский вариант конституции
13:29
 
В Крыму начались репрессии против адвокатов политзаключённых
В Крыму начались репрессии против адвокатов политзаключённых
12:40
 
 Последнее обновление: 10:20  
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Семенченко рассказал, как прошла первая ночь блокирования ж/д на Донбассе

Участники АТО, которые вчера начали блокировать железную дорогу на границе с временно оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областях, сегодня продолжают блокаду, на станции Светланово Луганской области ветераны ожидают встречи с представителями местной власти.
Ещё один кандидат отказался от конкурса на должность главы Нацполиции

"Мотив простой: взвесив все за и против решил, что все-таки должен остаться на Черниговщине. Именно здесь я начинал свою правоохранительную карьеру, здесь прошел все её ступени, рос как профессионал, хорошо изучил особенности региона и присущие ему проблемы", - написал Алехин.
Укроборонпром объяснил, зачем продавать технику за границу и пожаловался на недофинансирование

"Каждый проданный на экспорт танк – это несколько танков для нашей армии за счет налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство...", – заявили в Укроборонпроме.
В Черкасской области сошли с рельсов грузовые вагоны. Задерживаются десять пассажирских поездов

В 4:25 на станции Каменка регионального филиала Одесской железной дороги с подъездного пути ООО "АДМ Каменский элеватор" десять зерновозов (семь пустых и три груженых зерном) самовольно сдвинулись с места. В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов.
Мобильным операторам запретили удалять данные времён Евромайдана

Записи всех звонков и сообщений отечественные операторы по закону должны хранить три года. Правоохранители еще не успели расследовать все события Революции Достоинства, а срок хранения данных скоро закончится.

12:56Семенченко рассказал, как прошла первая ночь блокирования ж/д на Донбассе
12:48Ещё один кандидат отказался от конкурса на должность главы Нацполиции
12:46Омелян считает, что Бальчун забыл, что последние месяцы занимался музыкой, и передал НАБУ документы о коррупции в Укрзализныце
12:32Фигурант дела Гречкивского "косит" под психа, утверждают в ГПУ
12:29Укроборонпром объяснил, зачем продавать технику за границу и пожаловался на недофинансирование
12:01В Днипре из автомата расстреляли бизнесмена
11:51Фельдман предлагает перенести посольство Украины в Израиле в Иерусалим
11:45На оккупированном Донбассе массово закрываются больницы
11:16В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова
11:13Аваков задекларировал свыше 466 тыс грн зарплаты за 2016 год
10:38В Черкасской области сошли с рельсов грузовые вагоны. Задерживаются десять пассажирских поездов
10:35Мобильным операторам запретили удалять данные времён Евромайдана
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Клинтон планирует стать телеведущей

"Она говорила очень убедительно относительно собственного телевизионного шоу", - заявил источник из окружения Клинтон, добавив "В роли телеведущей, она будет обсуждать повестку дня с прогрессивной точки зрения, приглашать важных гостей".
Казахстан проведёт конституционную реформу: роль правительства и парламента значительно усилится

Казахстан проведет конституционную реформу, в ходе которой часть полномочий президента страны получит парламент и правительство. Об этом в обращении к народу 25 января заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Хакеры взломали одну из компьютерных систем минобороны Швеции

Вооруженные силы Швеции подверглись массированной кибератаке, преведшей к отключению системы планирования военных учений. Кибератака была направлена на компьютерную систему Caxcis, отвечающую за планирование учений. В результате инцидента систему пришлось отключить.

13:07Оппозиция Сирии отвергла российский вариант конституции страны, помянув опыт Ирака
11:18Клинтон планирует стать телеведущей
10:43Казахстан проведёт конституционную реформу: роль правительства и парламента значительно усилится
09:53Хакеры взломали одну из компьютерных систем минобороны Швеции
08:37В Азербайджане 18 религиозных активистов признаны виновными в терроризме
07:33В Италии завершена поисковая операция в разрушенном лавиной отеле Rigopiano: погибших - 29 человек
07:27Трамп решил полностью закрыть США для сирийских беженцев
07:15В Чили прибыл самый большой пожарный самолёт. Погиб уже четвёртый спасатель
23:08Трамп подписал указ о строительстве стены вдоль границы с Мексикой. И вернул сеть "секретных тюрем" ЦРУ
22:17ЦРУ рассекретило документы о столкновении советской и американской субмарин возле Шотландии
18:38Жена кандидата в президенты Франции Фийона незаконно получила 500 тысяч евро – СМИ
17:55Турция перебросила к границе с Сирией военную технику – СМИ
17:25Мэй пообещала обнародовать формальный план Brexit в "белой книге"
15:51Додон пообещал провести референдум о статусе Приднестровья
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Johnson & Johnson купила швейцарскую фармкомпанию Actelion за 30 млрд долл

Покупка Actelion позволит J&J, которая уже является мировым лидером в области производства товаров медицинского назначения, добавить к ассортименту продукции новую категорию лекарственных препаратов. Акционеры Actelion получит по 280 долларов за акцию.
Vodafone и "Киевстар" синхронно поднимают тарифы

С 1 февраля прекращают действовать тарифные планы "Все по 40", "Все по 70", "Все по 120", "Все по 95" и "Все по 150". Абоненты указанных тарифных планов бесплатно и автоматически будут переведены на тарифные планы "Все по 65", "Все по 90", "Все по 125", "Все по 110".

13:18Johnson & Johnson купила швейцарскую фармкомпанию Actelion за 30 млрд долл
11:05Vodafone и "Киевстар" синхронно поднимают тарифы
10:09Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы
08:47Индекс Dow Jones в США установил исторический рекорд
06:49Официальный курс валют и банковских металлов на 26 января
18:06Вопрос о повышении пенсионного возраста снят с переговоров с МВФ, заявил Розенко
16:19Суд ЕС признал законными санкции против российского "Алмаз-Антея"
15:16Нацбанк считает завышенными проценты по депозитам в госбанках
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Караваев помог "Фенербахче" в Кубке Турции

Игрок сборной Украины помог своему новому клубу в матче Кубка Турции против "Амедспора" (3:0). Игрок "Фенебрахче" вышел на эту встречу в стартовом составе команды Дика Адвокаата, отыграв все 90 минут.
Китайцы купили футбольный клуб из Сум

Профессиональный футбольный клуб "Сумы" стал собственностью Китайской инвестиционной группы. Сделка стала результатом двухмесячных переговоров между местной Облгосадминистрацией, руководством Сумского научно-производственного объединения (СНПО) и Китайской инвестиционной группой.

11:59Свитолина сыграет в полуфинале микста Australian Open. Сёстры Уильямс вышли в финал турнира
07:59Караваев помог "Фенербахче" в Кубке Турции
21:26Китайцы купили футбольный клуб из Сум
16:39ЧЕ-2017 по биатлону: украинка Меркушина завоевала "бронзу" в индивидуальной гонке
14:27В чемпионате НБА Лэнь сделал дабл-дабл в проигранном матче "Финикса"
11:50Первая украинская женщина-судья завершила карьеру
10:37Украинская юниорка Костюк вышла в четвертьфинал Australian Open
09:34"Химик" вылетел из Лиги чемпионов ФИБА
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Огласили номинантов на президентскую премию "Украинская книга года"

В Госкомтелерадио 25 января состоялось заседание Комитета по присуждению ежегодной премии президента Украины "Украинская книга года". Путем тайного голосования были определены издания, представленные для участия в конкурсе, которым комитет предлагает присудить премию за 2016 год.
Техасская радиостанция отказалась транслировать песни Мадонны после её призыва "взорвать Белый дом"

Мадонна, выражая свою неприязнь к главе государства, заявила, что думала над тем, чтобы "взорвать Белый дом". "Да, я злюсь. Да, я возмущена. Да, я думала над тем, чтобы взорвать Белый дом, но я знаю, что это ничего не изменит. Мы не можем впадать в отчаяние", - сказала она.

08:48Жеребьёвка стран -участниц "Евровидения-2017" состоится 31 января
20:06Огласили номинантов на президентскую премию "Украинская книга года"
12:20Техасская радиостанция отказалась транслировать песни Мадонны после её призыва "взорвать Белый дом"
08:09Epolets выпустили взрывной клип
23:00Премию Рыльского получил автор перевода греческой поэмы
22:03Оскар-2017: на самую главную статуэтку претендуют девять картин
17:45Предпремьерный розыгрыш: американцев напугали девочкой из "Звонка"
16:01Мемориал Героев Небесной сотни откроют до 2024 года, надеется директор
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МВД хочет сократить срок действия водительских удостоверений. Объяснили причины

Министерство внутренних дел планирует сократить срок действия водительских удостоверений с 30 до 5-15 лет, пересмотреть категории транспортных средств согласно требованиям ЕС и ввести микрочип как составную часть удостоверения водителя.

22:06МВД хочет сократить срок действия водительских удостоверений. Объяснили причины
07:09В Париже запустили первые беспилотные автобусы
20:02"Дизельгейт": суд одобрил мировое соглашение Volkswagen с властями США
11:26Toyota Prius против "Жигулей": патрульные показали видео погони за преступником
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26 января. Обзор прессы. ПАСЕ приняла резолюцию по Украине

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию Функционирование демократических институтов в Украине, сообщил народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Георгий Логвинский.
25 января. Обзор прессы. "Лагідна українізація": какие трудности ожидают закон о защите украинского языка

В Верховной Раде зарегистрирован документ, не уступающий в резонансности печально известному "языковому закону" Кивалова - Колесниченко образца 2012 года, расширявшему, по задумке авторов, сферу применения русского языка и действующему до сих пор.

12:1526 января. Обзор прессы. ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
12:10Der Spiegel. Европейский суд отклонил иск российского оборонного концерна
15:30Foreign Policy. "Войны за историю" между Украиной и Польшей - подарок Путину
14:12InoPressa. Европа учится на историях с "русскими хакерами"
12:0125 января. Обзор прессы. "Лагідна українізація": какие трудности ожидают закон о защите украинского языка
14:05InoPressa. Кому и для чего нужна встреча в Астане
11:5924 января. Обзор прессы. Эмиграция: выход из положения или предательство Родины?
16:36The Times. Адвокаты открывают новый фронт в войне Путина с Украиной
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Четверг, 26 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:18

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