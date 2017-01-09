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Понедельник, 9 января 2017 г.  //  

Последняя новость – 17:49

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Самые длительные обстрелы - в Авдеевке
Самые длительные обстрелы - в Авдеевке
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако пять бойцов получили ранения.
В 4 областях Украины движение транспорта остаётся ограниченным
В 4 областях Украины движение транспорта остаётся ограниченным
14:07
 
Самолет-разведчик США вылетел к оккупированному Крыму
Самолет-разведчик США вылетел к оккупированному Крыму
17:29
 
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" завоевал сразу семь "Золотых глобусов"
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" завоевал сразу семь "Золотых глобусов"
18:08
 Последнее обновление: 15:16  
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Прокуратура: сумчанин умышленно вызвал утечку газа в квартире

Причиной взрыва в квартире по улице Лушпы, 52 в Сумах, который произошел утром 9 января, стала утечка газа, умышленно вызванная жильцом квартиры. Хозяин жилья, 26-летний сумчанин, попал в реанимацию.
МИД Турции: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и не признаем аннексию земель

Сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предусматривает пересмотра позиции Анкары в отношении конфликтов в Украине и Грузии. Такую позицию озвучил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на IX Конференции послов в Анкаре.
СБУ разоблачила 800 псевдопереселенцев в зоне АТО: они должны были получить 4 млн грн

Служба безопасности Украины выявила в районе проведения антитеррористической операции получение боевиками социальных выплат из государственного бюджета.
Российский командир боевиков расстрелял из пулемета подчиненного - ГУР

В российских оккупационных войсках на Востоке Украины продолжаются противоречия и выяснения отношений с применением оружия между кадровыми военнослужащими ВС РФ и наемниками из числа местного населения.
На Львовщине и Прикарпатье замерзли насмерть четыре человека

В течение 8 января от переохлаждения во Львовской области умерло двое человек, еще семеро госпитализированы в больницы. Отмечается, что один из погибших был жителем Золочевского района, другой из Бугского района. В Ивано-Франковской области умерли два человека.

17:38Прокуратура: сумчанин умышленно вызвал утечку газа в квартире
17:28МИД Турции: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и не признаем аннексию земель
17:02Два самолета-разведчика США вылетели к оккупированному Крыму и российским границам - СМИ
15:50СБУ разоблачила 800 псевдопереселенцев в зоне АТО: они должны были получить 4 млн грн
14:56Российский командир боевиков расстрелял из пулемета подчиненного - ГУР
13:56На Львовщине и Прикарпатье замерзли насмерть четыре человека
13:32Пять украинских военных получили ранения. Самые длительные обстрелы - в Авдеевке, – Мотузянык
12:33В Сумах - взрыв в многоэтажке, уже второй в этом году. Есть пострадавшие
11:31На дорогах Украины за сутки 8 человек погибли и 45 получили травмы
11:26Полиция назвала терактом гибель девушки от обстрелов оккупантов
10:53В 4 областях Украины движение транспорта остаётся ограниченным, в 5 населённых пунктах нет света
09:49Оккупанты накрыли Широкино огнем из 122 калибра, по Талаковке стреляли из танка
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Теракт на Синае: погибли 8 полицейских

В результате нападения на контрольно-пропускной пункт в городе Эль-Ариш в Северном Синае, произошедшего 9 января, погибли 8 полицейских, еще 13 человек ранены, включая трех гражданских.
В небе над РФ зафиксированы взрывы метеоритов

В Сети появились снятые на видеорегистраторы автомобилей записи, запечатлевшие падение светящихся небесных тел над Архангельской областью во время новогодних каникул. На одном видео видно, как не долетев до земли, взорвался метеорит. Никаких последствий это не вызвало.
Трамп планирует крупнейшее расширение ВМФ со времен Холодной войны – против угроз со стороны РФ и КНР

Избранный президентом США Дональд Трамп пообещал построить военно-морской флот для предотвращения новых угроз со стороны России и Китая. Военные предлагают, среди прочего, приобрести еще один авианосец, 16 крупных надводных кораблей и подводных лодок, и еще 18 атомных ударных субмарин.

17:49Эсминец США выпустил предупредительные сигнальные ракеты по иранскому судну - СМИ
16:23Теракт на Синае: погибли 8 полицейских
16:11В Лондоне движение метро парализовано, работники метрополитена бастуют
15:29В небе над РФ зафиксированы взрывы метеоритов
10:26Трамп планирует крупнейшее расширение ВМФ со времен Холодной войны – против угроз со стороны РФ и КНР
10:18Найден мертвым сын экс-президента Польши Леха Валенсы
16:40Российского активиста Дадина отправили в колонию на Алтае
15:17Более 100 автомобилей образовали гигантское ДТП возле Торонто
14:30В Европе от переохлаждения погибли более 20 человек
11:58Наводнения в Таиланде: погибли 18 человек, 700 тыс пострадали. Из зоопарка уплыли 10 крокодилов
10:49В Польшу прибыла бронетанковая бригада США
10:44Трамп высказал уверенность, что при его президентстве Россия будет уважать США больше, чем теперь
10:14Из-за взрыва на рынке Багдада погибли не менее 12 человек
16:39Экс-посол Британии в ЕС уходит с госслужбы - СМИ
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Американцы будут судиться против немецких финучреждений за чрезмерную плату по использованию дебетных карт

Американская юридическая фирма Hausfeld готовит многомиллиардный иск против многих немецких финансовых институтов - как сберегательных касс (Sparkassen), так и частных банков вроде Deutsche Bank или Commerzbank. Немецкие банки обвиняют в картельных договоренностях.
Трюдо, вслед за Меркель и Олландом, отменил поездку в Давос – будет общаться с гражданами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил свое участие во Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. Причиной отказа от поездки названа необходимость сосредоточиться на поездке по Канаде, которой Джастин Трюдо посвятит следующие несколько недель, чтобы общаться с гражданами.

17:57Американцы будут судиться против немецких финучреждений за чрезмерную плату по использованию дебетных карт
13:12Трюдо, вслед за Меркель и Олландом, отменил поездку в Давос – будет общаться с гражданами
17:17Главе Apple урезали зарплату из-за снижения продаж
13:43В 2016 году НАБУ предотвратило хищение 500 миллионов
17:38В Украине за последние недели "закрылось" 128 тысяч частных предпринимателей
16:00Продажи новых автобусов в Украине за год выросли вдвое, а доля российских ПАЗов на рынке увеличилась на 25,2%
15:15Куба и США впервые за полвека заключили торговое соглашение
12:03CША сняли пошлины с украинского сухого карбамида, действовавшие с 1987 года
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Свитолина поднялась в рейтинге WTA

В рейтинге WTA по состоянию на 9 января 2017 первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками, таким образом обновив национальный рекорд в этом престижном мировом рейтинге. Еще одна украинка Леся Цуренко потеряла 4 позиции.
Одна из сестёр Музычук отказалась ехать в Иран на ЧМ-2017 из-за хиджаба

Украинская шахматистка, экс-чемпионка мира Мария Музычук отказалась от поездки на чемпионат мира в Иран, который состоится в феврале 2017 года, из-за требования носить хиджаб. В то же время сестра Марии - Анна Музычук приняла решение поехать в Тегеран.

14:45Свитолина поднялась в рейтинге WTA
13:29Одна из сестёр Музычук отказалась ехать в Иран на ЧМ-2017 из-за хиджаба
12:078-й этап Кубка мира по биатлону перенесли из Тюмени в Контиолахти
13:42Британское антидопинговое агентство хочет запретить России участие в Олимпиаде-2018
16:01На турнире в Брисбене триумфовала чешская теннисистка
17:29Чешская биатлонистка Коукалова выиграла женский спринт в Оберхофе, украинка Пидгрушная – 7-я
16:15Свитолина уступила чешке Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене
13:57"Бешикташ" предложил "Динамо" два миллиона евро за аренду Виды – СМИ
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В Украине отмечают день рождения выдающегося поэта Василия Симоненко

Василий Симоненко родился в селе Биивцы Лубненского р-на на Полтавщине 8 января в 1935 г. В 1962 году вышел единственный его прижизненный сборник "Тишина и гром". Сборник был написан под влиянием "хрущевской оттепели" и одобрительно воспринят критикой и читателями.
В Киеве и Днипре проведут рождественскую "Країну Мрій"

7 января фестиваль "Країна Мрій" начнется в Киеве и Днипре. В столице "Рождество над Днепром" начнется в 11.00 на Певческом поле. В Днипре фестиваль стартует на площади Героев Майдана в полдень и продлится два дня.

12:44Умер известный украинский историк Юрий Сливка
09:49Мюзикл "Ла-Ла Ленд" завоевал сразу семь "Золотых глобусов"
17:31В Украине отмечают день рождения выдающегося поэта Василия Симоненко
17:40В Киеве и Днипре проведут рождественскую "Країну Мрій"
11:23Порошенко напомнил о годовщине дня рождения героя нации Василия Стуса
08:26Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход. Как идёт подготовка к конкурсу
17:43Пропажу старопечатных книг из Львовской галереи назвали крупнейшей в истории Украины. Полиция открыла производство
14:56Экс-директор Львовской галереи отрицает пропажу старопечатных книг
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Беспилотный автомобиль Faraday Future опозорился на презентации

Компания Faraday Future 4 января презентовала в Лас-Вегасе свою новинку - электрокар-внедорожник FF91 с беспилотными функциями. Однако прямо во время представления "машина будущего" внезапно засбоила, сообщает NEWSru.com со ссылкой на The Verge.

09:59Беспилотный автомобиль Faraday Future опозорился на презентации
10:39В 2016 году в Украине чаще всего покупали KIA Sportage и Renault Logan
08:25В Китае показали беспилотное аэротакси
07:18Ford отказался строить завод в Мексике после гневного твита Трампа
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Le Monde. Европа должна воспрепятствовать отмене санкций против России

Приход к власти Трампа и будущие выборы во Франции и Германии, возможно, обернутся отменой санкций в отношении Москвы, но это может представлять риск для европейцев, пишет эксперт. И напоминает: стабильность на территории бывшего СССР является важнейшей целью для всей Европы - в этом и состоит главная идея санкций.
Die Zeit. Олигархи сопротивляются

Политика Украины характеризуется скандалами. Старая, коррумпированная система неистово сопротивляется перспективным реформам. Примерно за десять лет Украина, вероятно, станет другой страной и будет интересна как новый член ЕС, пишет эксперт по вопросам бывшего СССР и призывает решить фундаментальную проблему безопасности Украины.

14:34Politico. Пока Трамп сомневается в российском вмешательстве в выборы, республиканцы-"ястребы" готовят новые санкции
13:35InoPressa. Сирия: недолгая радость Путина
13:31InoPressa. Выборы и "фейковая кибервойна"
15:01Le Monde. Европа должна воспрепятствовать отмене санкций против России
14:16Focus. Борис Райтшустер: как функционирует "правая сеть" Путина в Европе
17:38Le Figaro. ИГИЛ, Эрдоган и Путин: вся подноготная
16:39Le Figaro. Марин Ле Пен: аннексия Крыма "не является незаконной"
15:18Die Zeit. Олигархи сопротивляются
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Понедельник, 9 января 2017 г.  

Последняя новость – 17:49

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