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Понедельник, 16 января 2017 г.  //  

Последняя новость – 17:33

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Зона АТО: горячее всего - на Донецком направлении
Зона АТО: горячее всего - на Донецком направлении
В Новгородском, Авдеевке и Новолуганском произошел ряд мощных минометных обстрелов. Погибших среди украинских бойцов нет, однако один получил ранение.
Порошенко и Байден имеют общие надежды в отношении нового президента США
Порошенко и Байден имеют общие надежды в отношении нового президента США
13:14
МВФ ожидает от Украины пенсионной и земельной реформы
МВФ ожидает от Украины пенсионной и земельной реформы
15:02
 
Сталы известны планы Рады после выхода с каникул
Сталы известны планы Рады после выхода с каникул
14:41
 
 Последнее обновление: 14:47  
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В Украине ежегодно собаки загрызают до 10 человек. Штраф хозяевам - 85 грн

В январе Украину всколыхнули два случая смерти людей, которых загрызли овчарки. В обоих происшествиях на мужчин нападали стаи немецких овчарок, которых научили охранять территорию. И в обоих инцидентах следствие, очевидно, завершится нейтральным словосочетанием "несчастный случай".
Порошенко поручил МИД передать в Гаагу иски против РФ

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Охендовский остается под охраной УГО, пока находится на должности главы ЦИК, – Гелетей

Глава Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Михаил Охендовский остается под охраной Управления Государственной охраны (УГО) до того момента, пока суд не вынесет решение об отстранении его от должности, сообщил начальник УГО Валерий Гелетей.
Минюст показал, где работают и учились кандидаты на должность главного люстратора

Министр юстиции Павел Петренко показал, где работают и какое имеют образование претенденты на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации. Об этом говорится в его сообщении в соцсети Facebook в ответ на требования активистов.
Отец Чийгоза пришёл на суд, чтобы увидеть сына хотя бы по видеосвязи

Первое в новом году судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза проходит в понедельник в оккупированном Крыму. На заседание пришел отец подсудимого. Об этом на своей странице в Twitter написал адвокат Николай Полозов.

17:33Оккупанты сетуют, что не смогут сделать из Крыма горнолыжный курорт, и не хотят строить Керченский мост
17:01Желающие поступить на магистратуру по правоведению с 2017 года будуть сдавать ВНО
16:58В Киеве деревянный храм "отбил" попытку его поджечь
16:47Порошенко поедет в Давос, но на "украинский завтрак" Пинчука не пойдёт
16:18В Украине ежегодно собаки загрызают до 10 человек. Штраф хозяевам - 85 грн
15:58Стрельба в Олевске: в Житомирской области объявили план-перехват "Сирена"
15:40Украина может снова попасть в список "пиратских стран", предупреждает Княжицкий
15:40Порошенко поручил МИД передать в Гаагу иски против РФ
15:08В Украине уже демонтировали 1320 памятников Ленину
15:01Полозов подозревает, что "крымская ФСБ" готовится его похитить
14:34Нацсовет изучит вопрос трансляции "Битвы экстрасенсов" с военными РФ на СТБ
14:30На Житомирщине ликвидировали могильник радиоактивных отходов "Вакуленчук"
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В Испании сторонники независимости Каталонии запустили новую кампанию

В Испании за восемь месяцев до спорного, и все еще теоретического, референдума о независимости Каталонии сторонники независимости запустили новую кампанию в воскресенье, 15 января.
Блогерша испытала интимного робота и сняла документальный фильм

Блогерша рассказала, что ничего подобного невозможно пережить во время акта с человеком. Как рассказала Керли, у нее не было никакого ощущения, что она находится с роботом. Единственное отличие от интимной близости с человеком - это то, что все нужно делать самостоятельно.
Во время бунта в бразильской тюрьме погибли ещё 26 заключённых

Власти бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти подтвердили гибель 26 заключенных во время очередного бунта, произошедшего в субботу, 14 января, в тюрьме "Алкасус", расположенной в городе Натал. Еще девять человек получили ранения. Власти не исключают, что могут быть найдены новые трупы.

16:28Инаугурацию Трампа бойкотируют 22 конгрессмена
15:02Художник Павленский покинул РФ из-за обвинений в сексуальном насилии
13:06В Испании сторонники независимости Каталонии запустили новую кампанию
12:36Блогерша испытала интимного робота и сняла документальный фильм
11:19Во время бунта в бразильской тюрьме погибли ещё 26 заключённых
10:13Президент Болгарии напомнил преемнику, что Крым - это Украина
09:53Представители более 70 стран предложили Израилю и Палестине план "двух государств"
08:43Трамп допустил снятие санкций с РФ при условии сокращения ядерных арсеналов
08:28От Антарктиды вот-вот отколется гигантский айсберг – уровень моря поднимется на 10 сантиметров
07:44Президент Сербии грозит послать армию в Косово
07:26В Кыргызстане разбился грузовой самолёт турецкой авиакомпании: более 30 погибших
07:15Facebook вводит систему борьбы с фейковыми новостями
21:00Американец в отместку налоговикам заплатил налоги пятью тележками одноцентовых монет
20:14Боевики ИГИЛ в Афганистане похитили 13 учителей
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Британский фунт упал до минимума, испугавшись "жесткого Brexit"

Фунт стерлингов удерживается вблизи трехмесячных минимумов на азиатских торгах понедельника после того, как сообщение в СМИ о готовности британского правительства к "жесткому Brexit" возродили опасения инвесторов относительно последствий выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом пишет Reuters.
Украина в 2016 году собрала рекордный урожай зерновых

В целом Украина в прошлом году намолотила 26 млн тонн пшеницы, около 28 млн тонн кукурузы, 9,4 млн тонн ячменя, 391,5 тыс. тонн ржи, 499 тыс. тонн овса, 176,4 тыс. тонн гречки, 745,6 тыс. тонн гороха, 64,8 тыс. тонн риса.

16:20Розенко: у нас нет обязательства повышать пенсионный возраст
13:50МВФ ожидает от Украины в 2017 году пенсионной и земельной реформы
12:18Британский фунт упал до минимума, испугавшись "жесткого Brexit"
11:06Украина в 2016 году собрала рекордный урожай зерновых
09:51Украину неофициально представят на форуме в Давосе
08:05Венесуэла продлила обращение купюры в 100 боливаров
06:46Официальный курс валют и банковских металлов на 16 января
16:32Минсоцполитики: на пенсии для оккупированного Донбасса нужно 30 миллиардов в год
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Украинская сборная лидирует в командном зачёте паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

По итогам первых дней соревнований паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходит на Львовщине, сборная Украины занимает первое место в командном зачете.
Ярмоленко заявил, что, как и раньше, хочет уйти в другой чемпионат, но "плакать" не будет

"Но я повторюсь: никогда не ходил и не плакал, что меня не отпускают, и не собираюсь этого делать. Бывали, конечно, всякие ситуации, но пусть будет так, как будет. Я привык просто работать, отдавать все силы своей команде. А как там уже получится - посмотрим", - говорит Яромоленко.

16:16Украинская сборная лидирует в командном зачёте паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону
12:24Первая ракетка Украины стартовала с победы на Australian Open, а Марченко не смог обыграть лучшего теннисиста планеты
09:20Ярмоленко заявил, что, как и раньше, хочет уйти в другой чемпионат, но "плакать" не будет
08:30"Днепр", "Кривбасс" и "Политехник" выиграли матчи баскетбольной Суперлиги
17:38Биатлонисты Кубка мира в Рупольдинге требуют от IBU принять меры по допинг-скандалу с РФ
19:57УЕФА включил Лобановского в топ-10 лучших тренеров мира
16:24Срна решил остаться в "Шахтёре"
22:54Экс-тренера "Металлиста" обвинили в организации договорных матчей - СМИ
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Гройсман поручил содействовать развитию украиноязычного раздела "Википедии"

Среди предложенных общественностью мероприятий - внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов школ для использования украиноязычного раздела "Википедии"; возможность подготовки студентами материалов для "Википедии".
Появился трейлер украинского ужастика "Лысая гора"

По сюжету, случайное знакомство приводит Майю и Марка на знаменитую Лысую гору - место, которое всегда было объектом различных слухов. У героев не остается сомнений, что там происходит нечто ужасное. Случается неприятное событие, и оно заставляет Майю прятаться от едва знакомого парня.

13:06Гройсман поручил содействовать развитию украиноязычного раздела "Википедии"
10:33Появился трейлер украинского ужастика "Лысая гора"
08:32Во Франции впервые прошла "Ночь чтения"
19:28В Черновцах прошел карнавал "Маланка-фест"
18:43Последняя серия "Шерлока" с российским переводом появилась в интернете до выхода в телеэфир
10:17Литовские волонтёры на телеконцерте собрали в поддержку Украины 120 тысяч евро
10:58Украина запретила к показу 80% российских фильмов в 2016 году
21:04На Маланку вареники, восковые фигуры и стаканы предвещают украинкам судьбу и щедрый год
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Украинские дороги от снега чистят машины, которым по 30-50 лет

Министр инфраструктуры отметил, что во время осложнения погодных условий проводить работу по очистке украинских дорог было крайне сложно даже несмотря на то, что министерство вывело 1500 единиц техники для этого задания.

08:46Украинские дороги от снега чистят машины, которым по 30-50 лет
16:39"Дизельгейт": топ-менеджеру Volkswagen в США грозит 169 лет тюрьмы
11:30Министр инфраструктуры назвал среднюю стоимость ремонта дорог в Украине
18:57В США обвинили Fiat Chrysler в занижении показателей выхлопов, акции компании рухнули
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InoPressa. Новый президент США и "вездесущий" российский фактор

"Ленин должен перевернуться в Мавзолее: Россия властвует над самыми необычными выборами в истории США", хотя никто не знает, как будут развиваться отношения Вашингтона и Москвы, пишет пресса. В интервью СМИ Трамп сказал, что пока доверяет Путину и обдумывает "сделки", в том числе по сокращению ядерных вооружений взамен на отмену санкций США.
16 января. Обзор прессы. Почему Нацрада запретила "Дождь"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания изъял российский телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

15:24The Washington Post. Перестаньте зацикливаться на "секретах" о Трампе и России. То, что нам уже известно, достаточно ужасно
14:38Frankfurter Rundschau. Киев дрожит перед Дональдом Трампом
13:35InoPressa. Новый президент США и "вездесущий" российский фактор
11:4416 января. Обзор прессы. Почему Нацрада запретила "Дождь"
14:24InoPressa. Трамп "в ловушке подозрений" - кто от этого выиграет?
11:5513 января. Обзор прессы. Гривна слабеет: причины и прогнозы экспертов
16:01La Presse. Российские санкции против Фриланд: не может быть и речи об услуге за услугу
14:05InoPressa. "Досье на Трампа" сделало слово kompromat международным
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Понедельник, 16 января 2017 г.  

Последняя новость – 17:33

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