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Понедельник, 6 февраля 2017 г.  //  

Последняя новость – 20:57

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Вражеские обстрелы продолжаются и днем, и ночью
Вражеские обстрелы продолжаются и днем, и ночью
Враг активно применяет тяжелое вооружение. ВСУ за последние сутки не понесли потерь, двое бойцов были ранены.
Порошенко: Авдеевка уже со светом
Порошенко: Авдеевка уже со светом
19:13
 
Климкин: пошаговое снятие санкций с РФ не имеет смысла
Климкин: пошаговое снятие санкций с РФ не имеет смысла
20:59
 
Москаль: Ужгороду грозит затопление
Москаль: Ужгороду грозит затопление
19:40
 Последнее обновление: 19:54  
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На Харьковщине люди перекрыли трассу госзначения, чтобы не закрыли больницу

В Люботыне Харьковской области активисты перекрыли трассу государственного значения "Киев-Харьков-Довжанский" в знак протеста против закрытия местной больницы. Основные требования активистов - сохранить местные больницы и создать на их базе медучреждения интенсивной терапии.
Джемилев призвал весь мир усилить санкции против России – пока она не уйдёт из Крыма

Лидер крымско-татарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев (Кырымоглу) призвал усилить санкции против России, введенные после оккупации Крыма. По его словам, в последнее время защитники прав человека в Крыму подвергаются преследованиям.
Оккупанты активно применяют танки возле Авдеевки, Песков и Каменки

Российско-оккупационные войска на всех направлениях продолжили обстрелы наших позиций. Всего зафиксировано 40 обстрелов. Один наш военный был ранен.
В ООН "серьезно обеспокоены", что Украина не платит пенсии жителям оккупированных территорий

В Организации объединенных наций серьезно обеспокоены практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям временно оккупированных территорий Украины.
Пока Курбединов был под арестом, ФСБ продолжило аресты его подзащитным

Освобожденный из-под ареста крымский адвокат Эмиль Курбединов поблагодарил за поддержку гражданского общества, журналистов и коллег. Адвокат намерен начать работу уже с понедельника 6 февраля.

20:57На Харьковщине люди перекрыли трассу госзначения, чтобы не закрыли больницу
20:22Джемилев призвал весь мир усилить санкции против России – пока она не уйдёт из Крыма
19:34Оккупанты активно применяют танки возле Авдеевки, Песков и Каменки
19:22Москаль: Ужгороду грозит затопление
18:31Порошенко лично сообщил, что Авдеевка уже со светом
17:51В ООН "серьезно обеспокоены", что Украина не платит пенсии жителям оккупированных территорий
16:00Пока Курбединов был под арестом, ФСБ продолжило аресты его подзащитным
15:42Канал UATV начал вещать на крымскотатарском для заграницы и оккупированного Крыма
15:42Климкин отреагировал на слова МИД Австрии о пошаговом снятии санкций с России
14:36Сутки в АТО прошли без потерь, ранены двое военных. Оккупанты ведут огонь круглосуточно, – Мотузянык
13:52Эвакуироваться не спешат: из Авдеевки эвакуировали 290 человек, из них 135 детей
13:14После штурма позиций сил АТО в больницы Донецка доставили почти 400 боевиков – ГУР
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Вице-президент США: вопрос об отмене санкций будет зависеть от поведения Москвы

Вопрос об отмене санкций против России будет зависеть от поведения Москвы. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс. "Это просто все зависит ... от того, увидим ли мы изменения в отношении России", добавил Пенс. По его словам, решение будет принято "в ближайшие месяцы".
В Румынии отменили постановление об амнистии для коррупционеров, вызвавшее массовые протесты

Правительство Румынии отменило в воскресенье постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии для коррупционеров, что привело к массовым протестам по всей стране. Как заявил премьер Румынии Сорин Гриндяну, он решил пойти на такой шаг чтобы не углублять раскол в обществе.
В Англии загорелся центр для переработки отходов

В центре по переработке отходов Hanbury Plastic Recycling Ltd в городе Сток-он-Трент в центральном английском графстве Стаффордшир вспыхнул огромный пожар. По словам пожарных, в здании центра по переработке отходов была переработанная пластмасса.

20:35В спа-салоне в Китае сгорели 18 человек
20:02Вице-президент США: вопрос об отмене санкций будет зависеть от поведения Москвы
18:37В Румынии отменили постановление об амнистии для коррупционеров, вызвавшее массовые протесты
17:59В Англии загорелся центр для переработки отходов
17:38В Турции "за связи с ИГИЛ" арестовали уже 400 человек
14:22Инвесторы из Никарагуа и Доминиканы приедут в оккупированную Ялту
13:29Федеральный суд США отказал Трампу в апелляции о приостановке миграционного указа
12:40Палата представителей конгресса США снова рассмотрит STAND for Ukraine Act
12:12СМИ: в марте ЕС продлит санкции против соратников Путина
21:05Латвия построила на границе с РФ оградительную стену длиной 23 километра
20:39Курды начали новое наступление на Ракку
20:22Иран в ответ на санкции США проводит ракетные учения
19:42Трамп назвал решение "так называемого судьи", отменившего его миграционный указ, смехотворным
18:53Жириновский предложил присоединить Беларусь к РФ
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Работники "ДТЭК Западэнерго" требуют конфисковать имущество Ахметова и поднять зарплаты

В Ивано-Франковской области, на дороге Львов-Ивано-Франковск, работники Бурштынской ТЭС вместе с общественными активистами вышли на часовую акцию протеста. Главные требования – повышение зарплаты на 30% и конфискация имущества Рината Ахметова.
Киевских перевозчиков власть просит снизить цены на проезд

"Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резком удорожанию в январе", - сказал председатель Киевской ОГА Александр Горган. Он добавил, что до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда.

17:01Работники "ДТЭК Западэнерго" требуют конфисковать имущество Ахметова и поднять зарплаты
14:05Киевских перевозчиков власть просит снизить цены на проезд
12:11Порошенко подписал закон о внедрении электронного билета в гортранспорте
21:05"Лукойл" продаёт часть "Карпатнефтехима" Коломойскому и Иванчуку
16:59НБУ: массовое закрытие ФЛПов приведёт к уменьшению формальной занятости
13:43Беларусь подала в суд из-за сокращения Россией поставок нефти и требует возбудить дело против главы Россельхознадзора
12:45Глава "Укрпошты" оценил свои реформы на "три с плюсом"
11:36По "схеме Курченко" одесские таможенники украли нефти на 1,2 миллиарда
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Четверо украинцев победили на международных легкоатлетических соревнованиях во Франции

Украинцы Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотицина и Владислав Мазур стали победителями международного легкоатлетического турнира в Мондвилли (4 февраля Франция), сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
Свитолина выиграла турнир WTA в Тайбэе в одиночном разряде

Первая "ракетка" Украины и 13-й номер мировой классификации Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) International Taiwan Open в Китайском Тайбэе с призовым фондом 250 тысяч долларов.

15:15Четверо украинцев победили на международных легкоатлетических соревнованиях во Франции
10:06Свитолина выиграла турнир WTA в Тайбэе в одиночном разряде
18:18Украинские фигуристы стали чемпионами Всемирной Универсиады-2017 в Алматы
13:38Свитолина вышла в финал турнира WTA в Тайбэе
22:54За Финал футбольной ЛЧ-2019 соревнуются Баку и Мадрид
22:13"Шахтёр" в Португалии разгромил "Ольборг" на турнире Atlantic Cup
14:55Свитолина вышла в полуфинал турнира в Тайбэе
13:08На Универсиаде-2017 биатлонистка Белкина принесла Украине первое "золото"
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Первыми финалистами отбора Евровидения 2017 стали TAYANNA и группа "Сальто Назад"

Национальный отбор Евровидения-2017 стартовал 4 февраля, когда первый полуфинал, по результатам голосования судей и зрителей, определил первых финалистов - TAYANNA и группа "Сальто Назад". Второй полуфинал состоится 11 февраля, третий - 18 февраля.
Стартует первый тур нацотбора на Евровидение-2017

В первом полуфинале по результатам жеребьевки, которая состоялась 20 января, примут участие такие исполнители: группа СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, "Сальто Назад", MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

12:45Первыми финалистами отбора Евровидения 2017 стали TAYANNA и группа "Сальто Назад"
16:43Стартует первый тур нацотбора на Евровидение-2017
20:32Госкомтелерадио назвало лауреатов премии имени Леси Украинки
08:58Группа Nikita представила новый черно-белый клип
17:58В Киеве ко дню рождения Сущенко покажут фильм "Узники Кремля"
12:26Организаторы "Евровидения-2017" рассказали, кто им посоветовал авторов логотипа
07:23Жадан открывает "Школу молодого писателя"
16:02Джамала даст сольный концерт в Киеве перед финалом "Евровидения-2017"
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NASA презентовала свою новейшую разработку - космомобиль

MRV, или модульный роботизированный автомобиль – новейшая разработка Американского космического агентства, созданная для перемещений астронавтов в условиях других планет. При весе 900 кг Modular Robotic Vehicle развивает максимальную скорость в 64 км/ч.

18:51NASA презентовала свою новейшую разработку - космомобиль
12:47В шести областях ограничили движение из-за погоды
08:23Рынок нелегального бензина сократился втрое
11:57Благодаря Трампу приложение Lyft впервые обошло Uber по скачиваниям в США
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Inopressa. Если Трамп сдаст Украину Путину, вся надежда на Германию

Если президент США Трамп всё же пойдет на "невыгодную сделку" с Путиным и отменит антироссийские санкции, закрыв глаза на судьбу Украины, то ЕС во главе с Меркель должен взять на себя задачу по защите украинских интересов, пишут американские и британские СМИ. Пресса отмечает, что Минские соглашения "дискредитированы" и нуждаются в перезапуске.
3 февраля. Обзор прессы. Быть или не быть Украине в НАТО

Вопрос о вступлении Украины в ряды Североатлантического Альянса снова вернулся в повестку дня. В интервью одной из немецких газет Петр Порошенко заявил, что готов провести референдум о присоединении Украины к НАТО. Это не первое подобное заявление президента за последние два с половиной года.

16:05Inopressa. Если Трамп сдаст Украину Путину, вся надежда на Германию
13:50Foreign Policy. Александр Мотыль: Киев должен отказаться от Донбасса
13:30InoPressa. "Неуместный" сигнал России по санкциям
12:003 февраля. Обзор прессы. Быть или не быть Украине в НАТО
13:08InoPressa. Обострение в Украине: что скажет новая администрация США?
12:05Foreign Policy. Путин немедленно устроил Трампу "испытание" путем атак в Украине
11:362 февраля. Обзор прессы. Минимальные зарплаты и пенсии: почему же так мало?
10:23Bild. Русские рассылают sms-сообщения с угрозами украинским военным
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Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

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